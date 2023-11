Benfica-Inter, le formazioni ufficiali

Alle 21, l’Inter già qualificata va a Lisbona, contro il Benfica già eliminato ma in corsa per un posto in Europa League.

Queste le formazioni ufficiali:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, A. Silva, Otamendi, Morato; Florentino, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt. Allenatore: Roger Schmidt.

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Foto: sito Inter