Benfica-Inter, dirigerà l’inglese Michael Oliver. È l’arbitro di Real-Juve del 2018

Benfica-Inter si giocherà martedì 11 aprile alle 21 all’Estadio da Luz di Lisbona. Intanto l’UEFA ha appena reso noto chi sarà l’arbitro designato per la gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023: tocca a Michael Oliver, della federazione inglese. divenne noto in Italia qualche anno fa, dopo la discussa direzione di Real Madrid-Juventus 2018, anche in quel caso quarto di finale di Champions, in cui Oliver fischiò un calcio di rigore ai blancos nel recupero, per fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Da lì nacque un parapiglia che portò all’espulsione del capitano dei bianconeri Buffon, che nel post gara si lasciò andare ad alcune polemiche nei confronti del fischietto. Di seguito la lista intera dei direttori di gara selezionati:

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Assistenti arbitrali: Stuart Burt (Inghilterra) – Simon Bennet (Inghilterra)

Quarto ufficiale: John Brooks (Inghilterra)

Arbitro VAR: Pol van Boekel (Olanda)

Assistente VAR: Stuart Attwel (Inghilterra)

Foto: sito UEFA