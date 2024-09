Benfica, inizio da incubo per Renato Sanches. Cinque partite a rischio per infortunio

Il ritorno alla squadra in cui ha esordito nel calcio che conta, non ha placato la tempesta di infortuni con cui ormai da anni, Renato Sanches è costretto a fare i conti. “Il Benfica è sempre stato il club del mio cuore, quindi è sempre difficile non pensare di tornare, perché è un posto dove ti senti bene. Tra tutti i club in cui sono stato, penso che, in termini di dimensioni, il Benfica sia più grande di tutti gli altri “. Queste le parole pronunciate lo scorso agosto dal giocatore, soddisfatto del suo ritorno in Portogallo. Ma dopo sole due partite giocate, come uno scherzo del destino, il classe ’97 ex Roma si è nuovamente ritrovato abbandonato dal proprio corpo, per via dell’ennesimo infortunio muscolare. Secondo i media portoghesi, il giocatore potrebbe saltare le prossime 3 gare di campionato, oltre che le prime due di Champions. Il quotidiano sportivo portoghese A Bola, titolava ieri “Renato, purtroppo, nessuna sorpresa”. E ci tocca dargli ragione.

Foto: Instagram Sanches