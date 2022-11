Benfica, 6 reti al Maccabi e primo posto del girone. PSG scavalcato per i gol in trasferta

Il Benfica sorpassa il Paris Saint-Germain in testa al girone H grazie alle sei reti messe a segno contro il Maccabi Haifa. Decisiva per le sorti del girone la rete di Joao Mario al 92′. È incredibile, infatti, come i portoghesi abbiano conquistato la testa del girone a discapito dei francesi del PSG. I portoghesi e i parigini avevano gli stessi punti, parità negli scontri diretti, stesso numero di gol fatti, stesso numero di gol subiti. È stato necessario, dunque, scalare al punto dei “gol segnati in trasferta” per stabilire la capolista del girone H. Un’autentica impresa dei portoghesi in Israele.

Foto: Joao Mario Instagram