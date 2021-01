Benevento, un altro colpo con Sau e Tuia. Di Francesco in caduta libera

Il Benevento continua a divertirsi lontano da casa. Un’altra vittoria a Cagliari dopo una prestazione che ha ribadito ancora una volta l’eccellente periodo di forma. Vittoria in rimonta dopo un rigore cancellato dal Var dopo 13 minuti e dopo il vantaggio Cagliari arrivato al 20’ grazie a una deviazione sotto porta del solito Joao Pedro. Il Benevento ha ribaltato in chiusura di primo tempo con un gran gol dell’ex Sau al 41’ e con il raddoppio immediato di Tuia al 44’ con un colpo di testa. Il Cagliari ha cercato di reagire nel secondo tempo ma il Benevento ha controllato abbastanza bene. Di Francesco in caduta libera, la sua squadra esprime gioco solo a sprazzi, non riesce a vincere, non ha un’identità e spesso improvvisa. Espulso Nandez nel finale.

Foto: Instagram personale