Benevento-Udinese, le formazioni ufficiali

La domenica della Serie A parte come di consueto alle 12.30 con il lunch match.

A sfidarsi al “Vigorito” Benevento e Udinese. Per i sanniti in palio punti pesanti per la salvezza.

Queste le formazioni ufficiali:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli, Hetemaj, Viola, Dabo, Improta; Lapadula, Sau. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka. All. Gotti

Foto: Sito Benevento