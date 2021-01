Benevento, rinforzo per la fascia: è fatta per Depaoli

Era un obiettivo di Pippo Inzaghi per la fascia destra, verrà trovato un posto in lista per Fabio Depaoli, terzino classe 1997, confermate le indiscrezioni delle ultime 48 ore. E c’è il via libera. E c’è il via libera per il prestito dell’Atalanta dove il difensore non era riuscito ad ambientarsi bene, lui come Piccini. Ora la possibilità Benevento, nei prossimi giorni Foggia lavorerà per anticipare l’arrivo del difensore Talbi, già preso a parametro zero per luglio.