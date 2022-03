Benevento, paura per Glik. Il polacco è cosciente in ospedale dopo un violentissimo calcio in faccia da Leris

Kamil Glik, difensore del Benevento, ha fatto tremare il Rigamonti di Brescia per qualche istante. Il difensore polacco negli ultimi minuti di gioco della gara col Brescia ha ricevuto un calcio al volto fortuito da Leris nel tentativo di coordinarsi in rovesciata. Glik è stato a lungo soccorso a bordo campo in barella ed è stato subito portato in ospedale. Il giocatore nonostante il violentissimo colpo è cosciente e ha subito chiesto di rassicurare la sua famiglia.

FOTO: Twitter Benevento