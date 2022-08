Dopo aver completato lo scambio con il Frosinone che ha portato Insigne in Ciociaria e Ciano a Benevento più un conguaglio di 450 mila euro, ora il club sannita si appresta a chiudere una doppia operazione con la Salernitana: in arrivo il difensore Veseli e – come già raccontato – l’attaccante Simy, il Benevento ha scavalcato l’Ascoli diversi giorni fa.

Foto: Instagram Simy