Benevento, lesione per Depaoli: ritornerà ad aprile

Continua l’emergenza infortuni per il Benevento che, dopo Iago Falque, quasi mai a disposizione in questa stagione, e Letizia, per il quale bisogna capire la gravità della ricaduta accusata nei primi minuti del match contro il Verona, perde anche Depaoli. Come riportato da Ottopagine, infatti, l’esterno difensivo giallorosso, infortunatosi anch’egli nel corso del match con il Verona, ha riportato la lesione del gemello mediale della gamba destra. L’ex Atalanta dovrebbe tornare a disposizione per la gara del 3 aprile contro il Parma.

Foto: Daniele Buffa/Image Sport