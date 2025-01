Benevento, la FIFA blocca il mercato fino al 2026

Clamoroso in casa Benevento. La FIFA ha iscritto la squadra campana nel Registration Ban List, ovvero la lista dei club che sono temporaneamente bloccate nel mercato e a cui è vietato tesserare nuovi giocatori. Il motivo probabilmente, è un’irregolarità nell’acquisto di un giocatore nell’estate 2022. Il ban, secondo quanto scritto sul sito della FIFA è fino al gennaio 2026, di conseguenza il club sarà bloccato per tre sessioni di mercato: quella in atto, la sessione estiva del 2025 e la prossima sessione invernale.

Foto: Sito Benevento