Per la Joya ancora una maglia da titolare, vista l’assenza di Cristiano Ronaldo tenuto a riposo.

L’attaccante argentino disputerà la partita con la fascia di capitano al braccio, visto che non ci sono Bonucci e Chiellini, come già accaduto contro il Ferencvaros in Champions League.

Foto: Twitter ufficiale Juventus