La sconfitta di Como, poi le riflessioni di Cannavaro sfociate nella richiesta respinta di dimissioni e ora il ritiro. Non è sicuramente un clima sereno quello a Benevento. Il club infatti, come fa sapere la stessa società, è in ritiro in Abruzzo. con il quartier generale fissato all’Hotel Hermitage. Gli allenamenti si terranno invece presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, nel pescarese.

Foto: logo Benevento