Benevento, infortuni per Acampora e Ferrara: il comunicato

Benevento Calcio comunica che, a seguito degli esami strumentali effettuati ai calciatori Gennaro Acampora e Antonio Ferrara, di seguito la nota del club:”In relazione a quanto indicato dallo Staff Sanitario della Società, il Benevento Calcio comunica che, a seguito degli esami strumentali effettuati ai calciatori Gennaro Acampora e Antonio Ferrara, hanno evidenziato:

Per Acampora, distrazione di primo grado bicipite femorale.

Per Ferrara, distrazione di primo grado gemello laterale.

I tempi di recupero per entrambi, sono stimati attualmente tra i 15 e i 20 giorni”.