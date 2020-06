Benevento, è Serie A! Sau piega la Juve Stabia e fa esplodere la festa. Tutti i risultati

Dopo due stagioni, il Benevento si riprende la Serie A. La squadra di Pippo Inzaghi batte di misura la Juve Stabia (1-0, decisivo il gol di Sau nella ripresa nonostante l’inferiorità numerica dei sanniti) e stacca aritmeticamente il pass per la massima serie con ben sette giornate d’anticipo. Una cavalcata da urlo (e da record), quella del club campano, che ha dominato in lungo e in largo in campionato cadetto e ora può festeggiare il ritorno in Paradiso. Di seguito tutti i risultati della giornata odierna di B:

LUNEDI’ 29 GIUGNO

Ore 18,45 – Salernitana-Cremonese 3-3

Ore 21,00 – Ascoli-Crotone 1-1

Ore 21,00 – Benevento-Juve Stabia 1-0

Ore 21,00 – Chievo-Frosinone 2-0

Ore 21,00 – Cittadella-Perugia 2-0

Ore 21,00 – Cosenza-Trapani 2-2

Ore 21,00 – Livorno-Venezia 0-2

Ore 21,00 – Pescara-Empoli 1-1

Ore 21,00 – Podernone-Entella 2-0

Ore 21,00 – Spezia-Pisa 1-2

CLASSIFICA: Benevento 76; Crotone, Cittadella 52; Spezia 50; Pordenone 49; Frosinone 48; Chievo 45; Salernitana 44; Pisa 43; Empoli 52; Entella 41; Perugia 40; Venezia, Pescara 39; Juve Stabia 36; Cremonese 34; Ascoli 33; Cosenza 31; Trapani 29; Livorno 21.

Foto: Twitter ufficiale Lega B