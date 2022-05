Benevento, Caserta: “Era importante azzerare il finale di campionato. Ora vogliamo un Vigorito pieno”

Grande gioia in casa Benevento, con Caserta che potrà giocarsi la prima semifinale playoff contro il Pisa. Queste le parole del tecnico dei sanniti nel post-partita: “Era importante azzerare il finale di campionato che sicuramente non è stato dei migliori. Ho sempre detto che questi ragazzi hanno dei valori umani, confido in loro perché nei momenti di difficoltà danno sempre qualcosa in più. Il gruppo forte si vede in questi momenti. Sono contentissimo per loro perché hanno attraversato delle giornate non facili, ma hanno lavorato sempre duro. Il percorso è ancora lungo, ci sono due gare difficili, ma era importante dare un segnale a noi stessi. Ci voleva una giornata del genere perché ne avevamo bisogno. Mi auguro di vedere un Vigorito pieno. Abbiamo bisogno della nostra gente, questi ragazzi lo meritano per quanto fatto durante l’arco del campionato. Serve l’aiuto di tutti. Uniti possiamo dare quella spinta in più che serve soprattutto ai ragazzi. Lapadula? I fischi del tifosi dell’Ascoli sono di paura. È un calciatore importante. Ci deve dare una mano non solo dal punto di vista realizzativo, ma anche quando ci sono momenti di difficoltà durante la partita. Oggi l’ha fatto”.

FOTO: Twitter Benevento