Benevento, aria di crisi. Vigorito ordina il ritiro

Tira una brutta aria in quel di Benevento, con la squadra uscita sconfitta questa sera al ‘Vigorito’ per 2-0 sotto i colpi dell’Ascoli. I numeri recenti sono negativi, con la strega incapace di vincere da cinque giornate. La società, nella figura del presidente Vigorito, ha prontamente comunicato alla squadra la decisione di andare in ritiro. Il massimo dirigente, visibilmente amareggiato, ha avuto un duro confronto con i calciatori e i componenti dello staff tecnico, scegliendo questa strada per preparare la trasferta di Cittadella.

FOTO: Sito Benevento