Benevento, accordo totale con Auteri. I dettagli

Gaetano Auteri sarà il nuovo allenatore del Benevento. Accordo fino a giugno con opzione rinnovo in caso di promozione in B. Da sempre in pole per una questione di scaramanzia (a Benevento ha già vinto) e convinzione, Auteri prende il posto di Andreoletti. Una scelta non azzeccata, quella della scorsa estate di Carli e avallata dalla proprietà (“È una scelta del presidente, ma soprattutto mia. Me ne assumo le responsabilità”, disse il direttore sportivo). Una scelta che ora Vigorito spera di aver corretto nel migliore dei modi con il ritorno di Auteri.

Foto: sito Benevento