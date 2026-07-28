Benedyczak saluta il Parma: “Grazie, sono stati cinque anni indimenticabili”

28/07/2026 | 21:47:58

Adrian Benedyczak saluta i tifosi del Parma con un lungo e affettuoso post sul proprio account Instagram, dopo l’ufficialità del suo approdo al Kasimpasa: “Dopo 5 anni indimenticabili è arrivato il momento di dire: grazie. Quando sono arrivato a Parma avevo un solo obiettivo: aiutare questo grande club a tornare in Serie A, dove merita di stare. Oggi me ne vado con un enorme orgoglio, sapendo che insieme siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. È stato un percorso fatto di alti e bassi. Ci sono stati momenti bellissimi e altri più difficili, ma una cosa non è mai cambiata: ogni volta che ho indossato questa maglia ho dato tutto me stesso. Non sono mai mancati la voglia di lottare, l’impegno e il rispetto per questo stemma, per questa città e per tutti voi tifosi. Siamo arrivati a Parma in due e oggi ripartiamo come una famiglia di quattro persone. Questa città avrà per sempre un posto speciale nei nostri cuori. Qui abbiamo vissuto alcuni dei momenti più belli della nostra vita, dentro e fuori dal campo”.

foto x parma