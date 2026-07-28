Ufficiale: Parma, Benedyczak ceduto a titolo definitivo al Kasimpasa

28/07/2026 | 18:37:35

Il Parma ha annunciato di aver ceduto a titolo definitivo al Kasimpasa l’attaccante Adrian Benedyczak.

Ecco il comunicato:

“Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo definitivo Adrian Dawid Benedyczak al Club turco Kasımpaşa Spor Kulübü.

L’attaccante classe 2000, approdato in gialloblu nel luglio del 2021, ha trascorso la seconda parte dello scorso campionato in prestito al Kasımpaşa, con il Parma ha disputato 129 gare ufficiali tra Serie A, Serie B e Coppa Italia realizzando 29 gol e fornendo 8 assist.

Tutta la famiglia Parma Calcio ringrazia Adrian per l’impegno e la professionalità dimostrati negli anni trascorsi in gialloblu e gli augura le migliori soddisfazioni, sportive e personali, in questa sua nuova avventura”.

Foto: X Parma