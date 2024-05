Benedyczak: “Felice di aver fatto la storia. Ora posso operarmi con serenità”

Adrian Benedyczak attaccante del Parma, ha parlato a margine dei festeggiamenti per la promozione in Serie A dei ducali.

Queste le sue parole: “Sono felice, siamo campioni e siamo nella storia visto che il Parma non aveva mai vinto la Serie B. Sono felice perché sono il primo polacco ad aver vinto con il Parma. – ha spiegato il polacco a 12Tv Parma – La nostra squadra ha qualità, ha tutto per vincere. Ora andiamo in Serie A e siamo felici di festeggiare”.

Come stai? “Vado a Londra, mi opero e poi torno qua. Ora posso operarmi con serenità. Spero di tornare presto. Mi piace festeggiare con i tifosi, sono importanti per noi”.

Foto: twitter Lega Serie B