Benedetto mantiene la promessa: “Mi tatuerò Messi”

La vittoria dell’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022 lascerà un segno indelebile per tutti gli appassionati di calcio del Paese sudamericano. Il popolo argentino attendeva con ansia il terzo titolo mondiale. E ora è il momento di mantenere le promesse che ognuno ha fatto nel caso in cui ottenga il risultato. E in questo senso, Dario Benedetto, che era presente a Lusail, ha così parlato a ESPN “Mi sto tatuando Leo Messi. L’ho promesso e lo realizzerò. Voglio ringraziarlo per sempre”, ha detto Pipa, che è stato compagno del 10 nella squadra nazionale durante una delle finestre delle qualificazioni 2018.

Foto: Instagram Benedetto