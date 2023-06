Benedetti: “Siamo a un passo dal sogno, non dobbiamo mollare di un centimetro”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il match-winner del Bari, Leonardo Benedetti, ha così parlato dopo aver raggiunto la finale dei playoff con i biancorossi grazie al suo gol: “Non ci sono parole per descrivere l’emozione che si prova quando esulti sotto una curva così piena e ti godi un boato del genere. Stiamo festeggiando tanto proprio perchè ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati ad avere un pubblico così caloroso. Non ci sono parole, hanno spinto tantissimo e siamo riusciti a vincere malgrado l’1-0 loro dell’andata e l’inferiorità numerica. Da domani mattina, però, dobbiamo tornare con i piedi per terra sapendo che, Parma o Cagliari che sia, sarà un avversario di spessore. Futuro? Pensarci ora sarebbe un errore, siamo ad un passo dal sogno e non dobbiamo mollare di un centimetro”.

Foto: Instagram Bari