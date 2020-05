Benatia torna su Real Madrid-Juventus: “Sappiamo tutti cosa succede quando giochi al Bernabeu in Champions”

Intervistato da SKY Sport, Medhi Benatia, oggi in forza ai quatarioti del Al-Duhail, ha ricorcato il doppio confronto fra Juventus e Real Madrid del 2018, culminato con il tanto discusso suo fallo da rigore ai danni di Lucas Vazquez: “Dopo il 3-0 abbiamo sentito ci sentivamo condannati, ma abbiamo visto il ritorno della Roma con il Barça e noi ci siamo sollevati un po’ di morale. Al Bernabéu abbiamo fatto una gara incredibile. Il rigore? Cristiano ha superato Alex Sandro e ha messo cross molto pericoloso, Lucas Vázquez ha pensato che fosse solo di fronte a Buffon e lo ha sorpreso. Ho fatto tutto il possibile per non toccarlo, ma non appena ha sentito il contatto è caduto terra. Se lo fischi all’ultimo secondo, deve essere molto chiaro come episodio. Tuttavia, sappiamo cosa succede quando giochi una partita di Champions League a Madrid…“