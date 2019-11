Benatia: “Sono stato vicino al Milan. Juve? Mi avevano detto che avrei giocato titolare”

Mehdi Benatia, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole: “Il mancato ritorno in Italia? La Roma mi ha cercato solo quando c’era ancora Massara, poi lui è andato al Milan. I rossoneri mi hanno cercato, mi volevano. Sono stato molto vicino al Milan in estate. Anche Paratici ha parlato con me dopo l’infortunio di Chiellini. Era una buona opportunità per tornare, ma l’Al Duhail non ha voluto che io tornassi. Ho rispettato la decisione, sono felice qui. L’esperienza alla Juve? Mi avevano detto che avrei giocato titolare con Chiellini. Poi Allegri mi aveva detto che sarebbe tornato Bonucci, ma anche che avrebbe dovuto guadagnarsi il posto sul campo. Non è andata così e fino a dicembre ho giocato pochisssimo”, ha confessato Benatia.

Foto: Twitter personale Benatia