Benatia, messaggio alla Juve dopo l’eliminazione: “Siamo tutti con te, ti rialzerai”

Nel rispondere al post social con il quale la Juventus ha ricordato il suo primo gol in bianconero, Mehdi Benatia ne ha approfittato per far sentire il proprio supporto dopo l’eliminazione dalla Champions: “Grazie per questo bellissimo ricordo -ha scritto il difensore marocchino- Dispiace per l’eliminazione in Champions ma la vecchia signora si rialzerà siamo tutti con te forza Juve fino alla fine“.

Foto: ibtimes com