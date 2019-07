Benatia: “Il mio futuro? Resto all’Al Duhail, non sto pensando di andare via”

Medhi Benatia torna a parlare del suo futuro. Il difensore centrale ha lasciato la Juve lo scorso gennaio per volare in Qatar, all’Al Duhail. Intervenuto ai microfoni di Goal, il capitano del Marocco, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, ha affermato che rimarrà anche l’anno prossimo: “Sono felice all’Al Duhail ora, non sto pensando di andare via. Rimarrò anche nella prossima stagione”, le parole di Benatia.

Foto: Twitter personale Benatia