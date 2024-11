Benatia: “Fiducia in De Zerbi? Non dobbiamo nemmeno parlarne. Vive per il calcio”

Mehdi Benatia ha rilasciato una lunga intervista alla trasmissione “Rothen s’enflamme” di RMC Sport, dove ha parlato anche delle ultime dichiarazioni di Roberto De Zerbi: “Quando giochi nell’OM, non puoi permetterti di mostrare una faccia del genere. L’allenatore ha sofferto in panchina, ecco perché sono arrivate queste dichiarazioni. Prima di scegliere un allenatore come De Zerbi conoscevamo molto bene il personaggio, un uomo che si guadagna da vivere con il calcio, che è la sua passione. Vive per il calcio; la gente non credeva che avrebbe scelto l’OM perché su di lui c’erano i grandi club. Si è preso le sue responsabilità”.

Poi ha proseguito: “Mi ha detto: ‘Se sono io il problema, non esitare, non ho bisogno di soldi’. Quando si parla di responsabilità… lui si è preso le sue. Della fiducia che abbiamo in lui non ho nemmeno bisogno di parlarne”. Insomma, tutto rientrato: si è trattato solo di uno sfogo in seguito a una cocente e sorprendente delusione.

Foto: Instagram OM