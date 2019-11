Benatia: “Allegri non ha idee di gioco. Chiellini doveva riposare, ma non lo faceva mai”

Medhi Benatia, attualmente in forza all’Al Duhail, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, in cui è tornato sulla sua esperienza con la maglia della Juve, non lesinando qualche critica all’ex tecnico Max Allegri: “Non porta un’idea di gioco specifica, punta più sul talento. La sua forza è che ti fa vivere ogni partita con molta intensità, contro il Sassuolo o in Champions. Prepara benissimo le gare e sul lato umano, a prescindere dal fatto che con me si è comportato male, è una buona persona”.

Sulle poche partite giocate ha poi aggiunto: “Ci siamo confrontati con Allegri, ma la sua spiegazione era che doveva valutare in ogni partita. Ricordo a volte come Chiellini sentisse la necessità di fermarsi per stanchezza, ma alla fine giocava sempre. Poi in Champions si è infortunato ed è stato fuori contro l’Ajax. Con lui quella partita sarebbe stata un’altra storia”

Foto: Benatia Twitter