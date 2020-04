Benatia a Totti: “Meglio un figlio disoccupato che alla Lazio”

Non è passato inosservato il commento di Medhi Benatia durante la diretta Instagram tra Francesco Totti e Damiano “Er Faina”. L’ex difensore giallorosso, nel momento in cui Totti rispondeva a una domanda sulla possibilità di vedere suo figlio Cristian con la maglia biancoceleste, ha scritto: “Meglio un figlio senza lavoro che un figlio alla Lazio. Un Totti alla Lazio non si può sentire…”, il commento ironico di Benatia.

Foto: Twitter personale Benatia