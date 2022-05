BENALI, UN GOL PER RAGGIUNGERE LA TERZA PROMOZIONE

Ahmad Benali simili momenti li ha già vissuti. Sa cosa si prova, sa cosa bisogna fare, sa cosa serve. I playoff rappresentano un campionato nel campionato, partite in cui il pallone pesa maggiormente, il tempo scorre in modalità differenti, quasi a comporre una grandezza plastica che cambia il dosaggio in base alle necessità. Vuoi che il match finisca e scorre lentamente, hai bisogno di recuperare e improvvisamente accelera. Servono, dunque, spalle larghe e conoscenza delle fasi.

Ecco, le fasi e i già-menzionati momenti. In alcuni di essi devi essere pronto, sveglio, consapevole di ciò che potrebbe accadere. È quanto fatto dal nove volte nazionale libico nel ritorno della semifinale playoff del suo Pisa contro il Benevento, quando all’undicesimo minuto ha accompagnato l’esondante strappo di Birindelli e fatto il giusto movimento per spingere in rete l’assist di Puscas. Seguire, capire, incidere. Senza dimenticare la voglia di giustificare a sé e alla gente il suo approdo in terra toscana nella finestra invernale di calciomercato.

Fino alla partita di ieri, le quattordici presenze raccolte nella regular season non avevano lasciato enormi sussulti: un gol e due assist (la rete e uno dei due passaggi vincenti refertati proprio nella sfida contro la sua ex squadra, il Crotone) ma la percezione che si potesse fare qualcosa in più. L’occasione per alzare l’asticella dell’emotività si è presentata, e Benali ha urlato la propria presenza in questa rincorsa verso la Serie A. Un tragitto che, come detto in apertura, lui in due occasioni (una con il Pescara, l’altra con il Crotone) ha già terminato con il lieto fine. Non c’è due senza tre, come si suol dire. Benali cerca il tris.

Foto: Instagram Pisa