Benali: “La Serie A manca da troppo tempo a Pisa”

Ahmed Benali, centrocampista del Pisa, è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Nerazzurro“: “Le sensazioni sin da subito sono state positive. Prima di venire conoscevo l’importanza di questa piazza da un punto di vista calcistico ma conoscevo anche la bellezza della città di Pisa, mi aspettavo tutto quello che di bello ho trovato.

Tifo caldo, mi fa piacere giocare in uno stadio così. Per noi è molto emozionante giocare in contesti di questo tipo soprattutto dopo mesi difficili per la pandemia con gli stadi vuoti. Abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo in alcune partite, soprattutto in casa. Siamo sicuramente in corsa per la Serie A – riporta tuttopisa.com – lo dicono i risultati. Il Pisa è sempre stato nelle prime posizioni e non deve dimostrare niente a nessuno. C’è grandissimo equilibrio, le distanze tra le prime 6 sono clamorosamente ridotte.

La continuità fa la differenza. Durante un campionato così lungo ci sono momenti più o meno brillanti, muovere la classifica è importante ed in alcuni casi i pareggi sono comunque importanti. Serie A? Per una piazza così troppo tempo. Ci sono tutti i presupposti per arrivarci e rimanerci, città e società sono predisposte, noi come calciatori cercheremo di fare il nostro dovere e di arrivarci“.

Foto: Twitter Pisa