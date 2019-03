Ben Yedder incanta a Siviglia: ora Monchi vuole blindarlo. La clausola…

Il Siviglia si coccola Wissam Ben Yedder. L’attaccante francese, di origini tunisine, è uno degli uomini più decisivi del club andaluso: per lui già 28 reti stagionali tra campionato e coppe, ai quali vanno aggiunti 8 assist. Numeri da top player che inevitabilmente hanno calamitato l’attenzione di altre società, tra cui il Manchester United. Ma il Siviglia, come riportato dai principali media iberici, non ha alcuna intenzione di privarsi del classe ’90, al punto che Monchi è già al lavoro per blindarlo con un importante rinnovo. A preoccupare la dirigenza del club andaluso è la clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel contratto di Ben Yedder.

Foto: Twitter ufficiale Siviglia