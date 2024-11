Ben Yedder condannato a 2 anni di reclusione per violenza sessuale

Ben Yedder , ex attaccante del Monaco, attualmente svincolato, è stato condannato a 2 anni di carcere con condizionale per violenza sessuale, e gli è stato notificato anche un obbligo di cure e di risarcimento per la vittima fissato a 6.500 euro, di cui 1.500 di spese legali e 5.000 per il danno morale. Il francese è stato poi sanzionato per essersi rifiutato di ottemperare al suo dovere con un’ulteriore multa di 5.000 euro e la sospensione della patente per un periodo di 6 mesi. Il veicolo di suo padre gli è stato comunque restituito.

Il 15 ottobre scorso il pubblico ministero aveva chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione con sospensione della prova. Ben Yedder aveva pagato una cauzione da 900mila euro a un’altra giovane donna che lo aveva accusato di stupro e per questo era già nel mirino delle autorità. I guai per lui però non finiscono qui perché a fine dicembre sarà processato per violenza psicologica contro la moglie nell’ambito della procedura di divorzio avviata dal maggio 2023. A riportarlo è RMC Sport.

Foto: sito Monaco