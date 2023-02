Ben Yedder accusato di evasione fiscale in Spagna: chiesti 9 mesi di reclusione

L’attaccante francese del Monaco, Wissam Ben Yedder, sta disputando un’ottima stagione: diciassette reti in ventisette presenze. Il trentaduenne, capitano dei Les Rouges et Blancs, sarebbe finito nel mirino della giustizia spagnola. Accusato di evasione fiscale per i tre anni trascorsi al Siviglia (2016-2019). Secondo alcune fonti spagnole, il calciatore avrebbe nascosto parte dei suoi guadagni al fisco nel periodo in cui giocava in Liga. Il classe ’90 ha già pagato 267.597 euro più interessi, somma che non ha convinto il pm ad archiviare il caso. L’accusa ritiene che il calciatore abbia intenzionalmente falsificato le sue dichiarazioni e, ora, rischia fino a 9 mesi di reclusione più una multa fino a 150.000 euro. Ben Yedder dovrebbe comparire in tribunale mercoledì 15 febbraio.

Foto: sito web Monaco