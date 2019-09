Ben Arfa svincolato di lusso: “Le proposte arrivate finora…”

Hatem Ben Arfa può essere considerato senza dubbio uno svincolato di lusso. Corteggiato anche da diverse italiane durante il mercato estivo, l’esterno offensivo classe ’87 può essere ancora acquistabile a parametro zero. Intanto, lo stesso Ben Arfa ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio account Instagram: “Nessuna sfida che mi è stata proposta mi ha eccitato. È come una donna, se non mi eccita lascio andare mio fratello”.

Foto: france3regions