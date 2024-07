Beltran: “Non c’è tempo per pensare allo scandalo contro il Marocco. Dobbiamo ripartire”

Intervistato da TycSports, Lucas Beltrán, attaccante della Fiorentina e della Nazionale olimpica argentina, ha parlato del fatto che ora non ci sia il tempo di soffermarsi a rimpiangere quanto accaduto, contro il marocco, ma che serva cambiare pagina e pensare all’Iraq: “ Abbiamo cambiato il chip velocemente perché ci sono solo pochi giorni di riposo, quindi non hai tempo per pensare allo scandalo. Ci siamo parlati, abbiamo voltato pagina e siamo concentrati sulla prossima partita. Una partita che ha ricordato quella persa dall’Argentina dei grandi, al Mondiale 2022, nel match d’esordio contro il Messico, quando Lautaro Martinez si vide annullare due reti: “Da lontano ovviamente mi è venuto in mente che fosse una partita in particolare, quella contro il Messico. Ne abbiamo parlato con Julian Alvarez. Vogliamo concentrarci per poter giocare una grande partita domani, migliorare alcune cose, dettagli che non abbiamo curato bene all’esordio. Lo abbiamo fatto nel migliore dei modi in questi giorni per prepararci al prossimo appuntamento”.

Foto: Instagram Beltran