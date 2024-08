Beltran: “Francia? Normale scaldarsi se ti danno del razzista e ti insultano”

Una maxi rissa con decine di persone in campo ieri tra Francia e Argentina a fine gara, con il viola Lucas Beltran tra i più ‘attivi’ tra i giocatori coinvolti. L’attaccante della Fiorentina ha parlato a SportCenter, programa di ESPN, relativamente all’accaduto dopo la sfida alle Olimpiadi contro la Francia: “Quello che è successo con Enzo (Fernandez ndr) è diventato un caso più grande del dovuto. Non siamo così. Tutta questa storia di Argentina-Francia è stata ingigantito. Se non fosse stato per la canzone, non sarebbe successo altro che il ricordo dei Mondiali. Uno con la frequenza cardiaca elevata impazzisce. Non gli piace vedersi festeggiare i gol in faccia. Sono cose che succedono in campo. Per me è una cosa già passata, non ho problemi con i francesi. Ma è diventato troppo grande, ci hanno dato un’etichetta di razzisti che non ci rispecchia. Vi invito in Argentina per vedere come siamo, gentili con tutti. Questa etichetta è molto sbagliata. Ti insultano, ti chiamano razzista e poi ti surriscaldi”.

Foto: Instagram Beltran