Beltran: “Fiorentina? L’ho preferita a Roma e Real Madrid. Ero stato convocato dall’Italia, ma ho scelto l’Argentina”

Lunga intervista quella concessa ai taccuini di Eurosport dall’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran. La punta argentina, in particolare, ha rivelato un curioso retroscena di mercato, che lo ha visto protagonista durante la scorsa estate: “Mi hanno contattato Roma, Fiorentina e Real Madrid. Ho scelto Firenze perché me lo sentivo. Un giorno mi sono svegliato e ho detto a mio fratello “Voglio andare alla Fiorentina”. È stato il club che ha mostrato più interesse per me, mi ha fortemente voluto. E poi mi è piaciuta la città, il centro sportivo, il Viola Park, come vive la gente. È bellissimo, quindi sono molto felice qui.

Ho preferito la nazionale argentina a quella italiana? Sì, l’Italia è stata una possibilità. Mi sono arrivate allo stesso tempo le due convocazioni, quella di Scaloni e quella di Mancini. Ho dovuto prendere una decisione. Ho scelto la selezione argentina per la mia famiglia, sono di lì, è stato un sentimento molto intimo e personale, ma la possibilità di giocare con la maglia azzurra c’è stata.”

Foto: Twitter A.C. Fiorentina