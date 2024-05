Beltran è glaciale dal dischetto, Terracciano salva al 94′: la Fiorentina vola (di nuovo) in finale di Conference!

La Fiorentina vola ad Atene! Termina 1-1 al Jan Breydel Stadion: il rigore di Beltran risponde alla rete di De Cuyper. Al primo tiro in porta passano i belgi con De Cuyper che ruba il tempo alla difesa viola e, di testa, fa 1-0 azzerando lo svantaggio. Immediata doppia occasione per il pari, ma né Gonzalez né Beltran riescono a centrare la porta di Mignolet, così come Kouame e Belotti a seguire. Una clamorosa ingenuità di Milenkovic spalanca le porte alla ripartenza belga, ma Dodo salva tutto. Sulla strada della Fiorentina ci si mette anche la sfortuna, come quando Kouame sbatte sulla traversa con un poderoso mancino di controbalzo al 35′. Nella ripresa la Fiorentina alza il proprio baricentro. E arrivano le occasioni per i viola. Al 74′ la Fiorentina sfiora la rete del pareggio con una splendida punizione mancina di Biraghi, ma il pallone si stampa sull’incrocio dei pali della porta difesa da Mignolet. Passa solo un minuto e arriva un altro palo per la Fiorentina, il secondo della serata per Kouamé. All’82’ Mechele colpisce Nzola con una ginocchiata in faccia e la Fiorentina guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Beltran che non sbaglia e porta il punteggio in parità. Al 94′ trema la Fiorentina: sbavatura difensiva, Vanaken punta la porta e calcia dal limite dell’area ma trova la grande risposta di Terracciano che chiude la porta e salva i viola. La Fiorentina vola di nuovo in finale di Conference League dove, il 29 maggio, troverà la vincitrice tra Olympiacos e Aston Villa (con i greci in vantaggio per 4-2).