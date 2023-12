Beltran, due gol da sei punti per far sognare la Fiorentina

Dopo le due vittorie per 1-0 su Verona e Monza, la Fiorentina continua a sognare e a inseguire il quarto posto occupato dal Bologna (a un solo punto di distanza), mentre il terzo posto occupato dal Milan dista tre punti. Due vittorie consecutive che portano la firma di Lucas Beltran, due reti da sei punti, il terzo centro in Serie A per il Vikingo. Nel giro di poche settimane il classe 2001 è diventato il terzo calciatore più prolifico della rosa, alle spalle di Nico Gonzalez (nove gol) e di Bonaventura (sei) e a pari merito con Martinez Quarta. Adesso la Fiorentina potrebbe aver finalmente trovato il centravanti di riferimento di cui tanto aveva bisogno.

Foto: Instagram Beltran