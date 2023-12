Beltran: “Contento per il primo gol in campionato. Firenze mi ha accolto benissimo”

Lucas Beltran ha commentato a DAZN il suo primo gol in campionato. “Sono contento per il primo gol, ma lo sono soprattutto per la mia squadra perché per me viene prima la prestazione della Fiorentina. Venivamo da quattro sconfitte nelle ultime cinque in campionato, c’era bisogno di questi tre punti l’abbiamo dominata dall’inizio alla fine. La maglia numero nove pesa? Secondo me c’è questa pressione, ma cerco di non sentirla e di concentrarmi sul mio lavoro. Firenze mi ha accolto benissimo”.

Foto: Instagram Beltran