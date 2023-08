Beltran conferma tutto: “Ho scelto la Fiorentina”

Una trattativa che vi avevamo anticipato e che si è concretizzata nella giornata di ieri. Lucas Beltran è pronto ad arrivare in Italia per vestire la maglia della Fiorentina, come da lui stesso confermato all’aeroporto di Buenos Aires tramite i microfoni di TycSports: “Sto cercando di digerire l’eliminazione del River dalla Libertadores. Ora ho questo opportunità e voglio sfruttarla. Ho scelto la Fiorentina, i viola hanno un bel progetto. Ho parlato con Dybala ma il passaggio alla Roma non si è concretizzato”.

Foto: FB River Plate