Beltran: “Aspettavo questo momento da tempo. Difficoltà? Il calcio italiano è molto fisico”

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria in Conference League e i primi gol in maglia viola.

Queste le sue parole: “Aspettavo questo momento da tanto tempo, voglio dedicarlo al mio club, alla società. Voglio gustarmi tutti questi gol, è stata una serata perfetto e sono molto contento per i gol e per la vittoria. Dopo la sconfitta con l’Empoli era importante tornare alla vittoria”.

Dopo il primo gol ha trovato la fiducia che mancava ed ha fatto un super gol. “Sì, il secondo è stato davvero un bel gol. Ci ho provato ed è uscita molto bene, sono molto contento per tutto quello che la squadra è riuscita a fare”.

Le piacerebbe giocare con Nzola? “Sì, noi giochiamo dove ci dice di giocare l’allenatore. Se ci dice di giocare insieme bene, da soli va bene e anche in panchina va bene: siamo a sua disposizione ed anche ai suoi ordini”.

Che problemi ha riscontrato in campo fino ad oggi? “La passione della gente e l’affetto con cui mi hanno accolto è incredibile, sono molto contento di essere qui, lo sono tutti i giorni. Le difficoltà sono che i difensori in Italia sono più fisici, più alti e ogni giorno mi alleno per migliorare e curare tutti i dettagli”.

Foto: Instagram Fiorentina