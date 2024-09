Beltran: “Abbiamo una grande squadra. Differenze tra Italiano e il nuovo mister? Con Palladino difendiamo diversamente”

Schierato titolare nel match in casa contro il Monza, Lucas Beltran è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha detto la sua sulla condizione della squadra. Ha poi parlato delle differenze che vi sono tra Vincenzo Italiano, ex allenatore, e Palladino, soprattutto dal punto di vista difensivo.

Qualificazione in Conference: “Sono molto felice per la qualificazione in Conference League, abbiamo tante cose da migliorare, lavoriamo tutti i giorni ascoltando il mister. Abbiamo una grande squadra, vogliamo fare meglio”.

Differenza tra Italiano e Palladino: “La scorsa stagione andavamo più in pressione alta, ora siamo una squadra più corta e difendiamo più compatti. Questo è il cambio più importante, cambia anche il sistema di gioco. Sappiamo che dobbiamo fare meglio e abbiamo tante cose da migliorare”.

Foto: Instagram Beltran