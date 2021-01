Belotti torna al gol dopo 7 giornate: il gallo salva il Toro contro la Fiorentina in 9

Pareggio tra Torino e Fiorentina nell’anticipo della 20a giornata di Serie A. Un 1-1 che non risolve i problemi delle due squadre, anche se la Fiorentina in 9 ha rischiato il colpaccio all’Olimpico Grande Torino.

Gara scoppiettante anche nel primo tempo, chiusosi 0-0 ma con un legno per parte, palo al 29′ di Vlahovic e una traversa di Zaza al 38′.

Nella ripresa subito emozioni: al 49′ gol di Vlahovic annullato per fuorigioco dal VAR. Al 58′ Fiorentina in 10, espulso Castrovilli (rosso diretto per brutto fallo). Viola che però attaccano e trovano il vantaggio al 67′ con Ribery, al primo centro stagionale.

I piani di Prandelli però si complicano 5 minuti dopo, quando Milenkovic si fa espellere e lascia i suoi addirittura in 9 al 72′.

Iniziano 20 min. di assalto del Torino che all’88’ trova il pareggio con Belotti, a secco da 7 partite, che salva la situazione dei granata ed evita una sconfitta clamorosa ai suoi in 9 contro 11.

Con il punto per parte, la Fiorentina sale a 22, il Torino a 15 sempre in zona critica.

Foto: Twitter Torino