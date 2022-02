Belotti titolare per invertire il trend: 3 gol alla Juve, ma 0 vittorie

Ormai Juric sembra aver deciso: Belotti sarà regolarmente in campo dall’inizio e con la fascia da capitano al braccio nel derby della Mole che aprirà la ventiseiesima giornata. Rientrato dall’infortunio con venti minuti giocati a un buon livello contro il Venezia, il Gallo vuole invertire il trend personale contro la Juventus: in quindici presenze, infatti, Belotti ha messo a segno tre reti ma non è mai riuscito a battere i bianconeri. A ciò si aggiunga il recente periodo complicato del Torino, sconfitto a Udine e in casa contro il Venezia e non vittorioso in un derby dal 26 aprile del 2015, quando Darmian e Quagliarella ribaltarono il gol di Pirlo. La voglia del numero 9 di riprendersi il Toro, in attesa di capire cosa succederà in estate, può essere decisiva: lo spera Juric e lo sperano i tifosi granata.

Foto: Twitter Torino