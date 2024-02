Belotti: “So di poter dare ancora tanto al calcio. Era un periodo in cui giocavo poco, ma ora voglio dimostrare tutto il mio valore “

Andrea Belotti, attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A vinto dalla viola per 5-1 contro il Frosinone. Queste le sue parole:

“Non ci poteva essere migliore esordio da titolare per me? La Fiorentina per me è importante perché so e sapevo di poter dare ancora tanto al calcio. Era un periodo in cui giocavo poco. Dentro di me c’è la consapevolezza e la voglia di dimostrare tutto il mio valore. Oggi è stata una dimostrazione non per la gente ma soprattutto per me.

Che gruppo ho trovato? Sono tutti ragazzi fantastici e mi hanno accolto benissimo. Tutti hanno cercato di darmi qualcosa per farmi integrare nel modo migliore.”

Un passaggio infine sulla sua ambizione in vista di una possibile convocazione per i prossimi Europei:

“Europei? Quando si parla d’Italia per me è sempre una emozione. Lavorerò giorno per giorno da qui alla fine del campionato e poi si vedrà.”

Foto: Twitter Fiorentina