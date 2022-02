Belotti: “Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Non so se sarà il mio ultimo derby”

Tornato al gol dopo più di tre mesi, Andrea Belotti ha parlato a Dazn: “C’era il derby, c’era la voglia di fare una grande prestazione e di riuscire a vincere. Per fortuna il mio gol ha permesso di riuscire a pareggiare. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, e se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Io sono chiamato in causa per fare i gol, sono stato fermo parecchio, ma nello stesso tempo ho sempre cercato di seguire i miei compagni e quello che chiede il mister, quando sono tornato tutto è stato più facile. Ringrazio Juric per avermi fatto giocare. Non so se sarà l’ultimo derby, ma se sarà così sono orgoglioso di me e dei miei compagni per quello che abbiamo fatto oggi“.

FOTO: Twitter Torino