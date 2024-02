Belotti saluta Roma: “Grazie per avermi fatto sentire parte di te e supportato nei momenti difficili”

Andrea Belotti ha lasciato la Roma per passare alla Fiorentina. Il Gallo prova a ritrovarsi in maglia Viola.

Il giocatore ha salutato la Capitale con un messaggio sui social: “Grazie Roma, grazie per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai! Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Belotti (@gallobelotti)

Foto: twitter Roma